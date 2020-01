Waar rook is is vuur. De beelden van de SAG Awards waarop Brad Pitt zijn ex Jennifer Aniston begroette, vasthield en zoende deden al vermoeden dat er meer aan de hand was. Nu komen er meer en meer signalen naar buiten dat de twee opnieuw samen zijn, al blijft het wachten op officiële bevestiging.

De liefdescomeback van de 21ste eeuw lijkt een feit te zijn. Het acteurskoppel was ooit vijf jaar getrouwd, tot Pitt haar liet zitten. Hij werd verliefd op Angelina Jolie, zijn tegenspeelster uit ‘Mr. & Mrs. Smith’, en Jennifer had het nakijken.

Toch was de Friends-actrice niet rancuneus. Nooit liet ze zich slecht uit over haar ex-man, hoewel ze behoorlijk hard op haar hart was getrapt. Hoe het met Brad en Angelina afliep, is algemeen bekend. Hun geluk eindigde in een bikkelharde vechtscheiding, waarbij ordinaire beschuldigingen – vooral van haar kant – niet geschuwd werden.

Oude liefde roest niet

Na Brad trouwde Jennifer nog met acteur Justin Theroux, maar dat hield slechts twee jaar stand. Haar hart leek altijd bij Pitt te blijven liggen.

Dat zou wel eens wederzijds kunnen zijn. Hoe spontaan hun ontmoeting tijdens de SAG Awards ook leek te zijn, dat schijnt – het zijn acteurs of niet – compleet gespeeld. Ze zouden volgens vrienden, die dat afgelopen weekend onthulden aan Britse media, al minstens vijf keer met elkaar hebben afgesproken de afgelopen tijd.

“In tijden niet meer zo gelukkig gezien”

Ook een naaste medewerker van Brads productiebedrijf Plan B bevestigt: „Het enige waar hij het tegenwoordig nog over heeft, is Jennifer. Ze hebben hun romance weer nieuw leven ingeblazen en ik heb ze allebei in tijden niet zo gelukkig gezien.”

Officieel is het allemaal natuurlijk nog niet, maar de voortekenen lijken gunstig te zijn voor dat wat zo ongeveer de halve wereld hoopt: dat Brad en Jennifer weer bij elkaar komen. Het zou zelfs naar Hollywoodnormen een prachtig liefdesverhaal zijn.

