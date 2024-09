Sarah Puttemans pakt uit met zomerse foto’s: “Die bikini staat je zo goed!”

Sarah Puttemans heeft enkele leuke vakantiekiekjes gedeeld. “Allermooiste”, klinkt het lovend in de reacties.

Sarah Puttemans genoot onlangs van een deugddoende vakantie in Griekenland. Dat het er stralend weer was, bewijst de 25-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst met enkele foto’s waarop ze in bikini poseert met hemelsblauw water op de achtergrond. “Moments in Greece”, glundert ze bij de kiekjes.

Superlatieven

In de comments wordt er vol bewondering gereageerd op de leuke plaatjes. “Prachtige foto’s, Sarah”, “Oh mijn God, die bikini staat je zo goed!”, “Allermooiste”, “Topper!”, “Wooow!”, en “Geniet van het mooie Griekenland”, luidt het onder meer.

Foto: Instagram