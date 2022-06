Sarah Puttemans deelt intiem moment met Viktor Verhulst: “Zo lief jullie twee!” (foto’s)

Als we de Instagram-pagina van Sarah Puttemans mogen geloven, is het momenteel goed vertoeven op Ibiza.

Want aan zon en strand is er ginds duidelijk geen gebrek. Naast vele leuke bikinifoto’s, deelt ze ook enkele prentjes waarop haar vriend Viktor Verhulst de revue passeert. “The best time op Ibiza met de leukste 💙🍉🌞💕”, plaatst ze bij onderstaand album. En haar fans? Die reageren lovend!

“Zo lief jullie twee!”

In geen tijd stromen de positieve reacties nu binnen. “Zo lief jullie twee”, klinkt het. “Favorieten”, gaat het verder. “Lief”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts. Dan zie je Viktor ook nog eens!

Foto: Instagram