Sandra Bekkari toont ‘stuntelige’ realiteit achter vakantiefoto: “Heel herkenbaar!” (video)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat zal ook Sandra Bekkari kunnen bevestigen.

Op Instagram doet de beroemde voedingsdeskundige het bijzonder goed. Ze heeft maar liefst 149.000 volgers op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, toen Sandra Bekkari onderstaand album op haar pagina plaatste.

Eerst krijgen we een leuke vakantiefoto voorgeschoteld. Sandra poseert met haar partner bij een waterval. Nadien krijgen we nog een ‘achter de schermen’-filmpje te zien van hoe die foto tot stand is gekomen. Sandra klautert namelijk naar de gekozen plek. “Instagram versus real life… Sandra zoekt een plekje om te zitten voor een mooie foto. Goeie core-training πŸ˜†. De batterijen opladen doen we in ieder geval hier in het prachtige Zuid-Tirol. Nog even genieten van vakantie en dan helemaal klaar voor een goedgevuld najaar πŸ™πŸ«Ά”, staat er bij het album te lezen.

“Heel herkenbaar!”

Op positieve reacties is het niet lang wachten. “Heel herkenbaar”, aldus een fan. “Geniet ervan”, gaat het verder. “Haha, geweldig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk zeker op het pijltje naar rechts om de bewuste video te zien.