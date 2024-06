Salma Hayek deelt bikinifoto van vroeger én badpakfoto van nu: “Beter met de jaren!”

Salma Hayek toont dat bepaalde poses nooit uit de mode zijn.

Met maar liefst 28.5 miljoen volgers mogen we gerust zeggen dat de actrice bijzonder populair is op Instagram. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat is deze keer toch nét iets anders, want ze pakt ook uit met een foto die gemaakt werd in 1999. Maar dat doet ze niet zomaar.

In onderstaand fotoalbum zien we eerst een bikinifoto van meer dan 20 jaar geleden. Nadien volgt nog een meer recente badpakfoto. Wat opvalt: tweemaal poseert ze op gelijkaardige wijze. “Sommige poses worden nooit oud”, voegt ze toe aan het album. En haar fans? Die zijn in de wolken!

“Beter met de jaren!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Beter met de jaren”, klinkt het. “Je bent eeuwig knap”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger van Salma Hayek nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk twee keer op het pijltje naar rechts om ook de recente badpakfoto te zien.