Sacha Baron Cohen, bekend van zijn populaire typetjes Borat en Ali G, is drie keer genomineerd voor een Golden Globe. In een reactie verwijst de acteur gekscherend naar Rudy Giuliani. Baron Cohen bracht de advocaat van ex-president Donald Trump in verlegenheid in ‘Borat Subsequent Moviefilm’, de mockumentary die vorig jaar verscheen.

Als acteur maakt Sacha Baron Cohen kans op Golden Globes in de categorieën ‘beste acteur in een musical of komedie’ voor ‘Borat Subsequent Moviefilm’ en ‘beste acteur in een bijrol’ voor ‘The Trial of the Chicago 7’. Als producent dingt hij meer naar een prijs in de categorie ‘beste film – musical of komedie’ voor ‘Borat Subsequent Moviefilm’.

De Britse komiek kroop vorig jaar opnieuw in de huid van zijn typetje Borat, een reporter uit Kazachstan die door de Verenigde Staten reist. In het vervolg op ‘Borat’ uit 2006 speelde het Republikeinse kopstuk Rudy Giuliani een ongewilde bijrol. In een spraakmakende scène wordt Giuliani geïnterviewd door de zogezegde “dochter” van Borat. Hij gedraagt zich daarbij flirterig. De meest ophefmakende passage toont hoe Giuliani languit op bed ligt met z’n hand in z’n broek, in de nabijheid van Borats dochter.

Over de bewuste scène zei Baron Cohen later: “Als de advocaat van de president vindt dat wat hij daar deed fatsoenlijk gedrag is, dan hou ik mijn hart vast over wat hij met andere vrouwelijke journalisten uitspookt in hotelkamers.” Volgens Giuliani zelf was er echter niets aan de hand: de politicus liet in een reeks tweets weten dat hij zijn overhemd weer in zijn broek aan het steken was.

Here’s Rudy Giuliani, the personal attorney to the President of the United States. A still picture of Rudy from the Borat movie coming out on Friday. Cant wait… pic.twitter.com/52kFgoOe4J — Rex Chapman (@RexChapman) October 21, 2020

“Ben vereerd”

In een reactie op zijn drie nominaties kon Baron Cohen het niet laten om Giuliani te vernoemen. “Bedankt aan de Hollywood Foreign Press Association (de organisatie achter de Golden Globes, nvdr.) voor dit belachelijke aantal nominaties”, aldus Cohen. “We (hijzelf en zijn crew, nvdr.) zijn vereerd – en voor het geval we niet winnen, heb ik al Rudy Giuliani in de arm genomen om de resultaten te betwisten.”

Wawaweewah! I’m shocked and humbled to be nominated for 3 Golden Globes, and congratulations to the incredible @MariaBakalova96 too! We’re so honoured–and just in case we don’t win any, I’ve already hired Rudy Giuliani to contest the results. pic.twitter.com/CSligPsmI8 — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 3, 2021

Met zijn drie nominaties voor de Golden Globes is Baron Cohen de meest genomineerde acteur (m/v) ooit in één en hetzelfde jaar voor de Globes, een eer die de Brit deelt met Jamie Foxx, Helen Mirren en Bradley Cooper.

De uitreiking van de 78ste Golden Globes vindt dit jaar plaats op 28 februari.

