Ruth Beeckmans deelt pakkende boodschap voor overleden partner: “Ik mis je meer dan ik ooit in woorden zal kunnen vatten”

Ruth Beeckmans heeft een emotioneel bericht gedeeld dat gericht is aan haar overleden partner. “Twee jaar proberen wij om onze puzzel opnieuw te leggen”, klinkt het.

In april van 2022 moest Ruth Beeckmans afscheid nemen van haar partner Gary, die onverwacht stierf op 54-jarige leeftijd. Een tragedie, ook voor hun twee dochters Charlie-Sue en Coby Mae. De 41-jarige ‘Safety first’-actrice schreef op Instagram een aangrijpend tekstje voor Gary. “Voor altijd volledig onvolledig. Mijn allerliefste, twee jaar voelen wij ons al zo. Volledig onvolledig. Want al twee jaar moeten wij, jouw drie meisjes en iedereen die jou graag zag, verder zonder jou”, begint ze haar bericht.

Onvervangbaar

“Twee jaar waarin wij proberen om onze puzzel opnieuw te leggen. Er liggen hele mooie nieuwe stukjes bij ondertussen, want wat worden we prachtig omringd en wat zijn je kleintjes sterk. En ook in de puzzeldoos van het leven zitten er vast nog een boel stukjes die we nog ergens in zullen kunnen passen. Maar dat ene stukje, dat stukje dat jij heet, dat onvervangbaar is, zijn we kwijt en dat is voor altijd. En dat doet pijn, ook dat is voor altijd. Het was duidelijk vanaf het moment dat jouw wonderlijke hart voor altijd stopte, wij zullen voor altijd volledig onvolledig zijn. Ik mis je meer dan ik ooit in woorden zal kunnen vatten. Ik hou van je, oneindig”, klinkt het.

Steun

Haar volgers betuigen hun steun massaal. “Ongelooflijk prachtige en krachtige woorden om zo’n verschrikkelijk gemis te omschrijven. Warme lieve knuffel voor jullie drie”, “Heel mooi verwoord en heel herkenbaar”, en “Zoveel liefde stuur ik door voor uw warm gezinnetje! Een dikke knuffel”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram