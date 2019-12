Robert Pattinson heeft in de afgelopen jaren behoorlijk wat verschillende rollen gehad. Hij speelde onder meer in ‘Twilight’, ‘Harry Potter’ en recent nog in ‘Batman’. Mocht dat geen succes worden, dan heeft de acteur al een plan B: porno.

Als de knappe Brit de Batman-vibe niet voelt, wil hij het gaan maken in de pornoindustrie. Hij wil zich dan niet op gewone porno gaan richten, maar op de zogenaamde ‘arthouse porn’. Die opmerking maakte hij in een gesprek met The Guardian.

Hoewel hij dit misschien zei met de nodige Britse ‘tongue in cheek’, zou Robert het best goed doen als pornoacteur. In een interview met Variety liet hij al weten dat hij regelmatig is geprezen voor zijn uitstekende masturbatiescènes op het scherm. “In de laatste drie of vier films deed ik een masturbatiescène. Ik deed het in ‘High Life’, in ‘Damsel’ en in ‘The Devil All the Time’.”

