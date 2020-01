Regisseur Martin Scorsese brengt na ‘The Irishman’ opnieuw een sterrencast in stelling voor zijn volgend filmproject: ‘Killers of the Flower Moon’. De namen van Leonardo DiCaprio en Robert De Niro zijn reeds bevestigd.

DiCaprio en De Niro waren in 1993 al te zien in ‘This Boy’s Life’, maar het wordt de eerste keer dat de twee samen in een film van Scorsese zullen aantreden. DiCaprio bevestigde de casting op de 2020 SAG Awards, toen hij zijn 76-jarige collega De Niro een lifetime achievement award overhandigde.

Indianenmoorden

‘Killers of the Flower Moon’ is gebaseerd op de bestseller van David Grann uit 2017 en vertelt het verhaal van de indianenmoorden in Osage County in de jaren 20. De reeks moorden, gepleegd op indianen in Osage County in de Amerikaanse staat Oklahoma, kwam er nadat er olie ontdekt werd op hun grondgebied en zich een machtsstrijd ontwikkelde om de exploitatierechten. Om de moordenaars te vinden en te berechten riepen de oudsten van de indianenstam Osage Nation in 1925 de hulp in van het pas opgerichte Federal Bureau of Investigation (FBI).

De opnames voor de film van Scorsese starten deze lente in Oklahoma. Scenarist Eric Roth (‘A Star Is Born’, ‘Forrest Gump’) is verantwoordelijk voor het script.

