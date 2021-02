Regi Penxten heeft in een interview meer duidelijkheid verschaft over wat een mogelijke reden zou kunnen zijn van zijn breuk met Elke Vanelderen. “Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het me misschien anders voornemen, maar de uitkomst zou waarschijnlijk dezelfde zijn”, klinkt het.

Twee weken geleden maakten Regi Penxten (44) en Elke Vanelderen (42) bekend dat ze na een huwelijk van negen jaar gaan scheiden. Waarom het koppel die beslissing genomen heeft, werd niet meegegeven.

Liefde voor muziek

In een recent interview laat Regi dan toch iets meer in zijn hart kijken. “Ook in mijn liefdesleven sta ik achter m’n gemaakte keuzes. Ik ben iemand bij wie veel moet wijken voor de job. Als ik het opnieuw zou doen, zou ik het me misschien anders voornemen, maar de uitkomst zou waarschijnlijk dezelfde zijn. Dat is de aard van het beestje: er is gewoon héél veel liefde voor muziek. Met alle gevolgen vandien voor mijn privéleven. Niet dat álles moet wijken voor muziek. Zo erg is het niet. Anders had ik niet zo lang een relatie gehad”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Scheiding als inspiratie

De populaire dj en man achter Milk Inc. zegt dat muziek hem troost biedt en hoopt dat de scheiding met Elke voor inspiratie kan zorgen. “Ik vind muziek maken minstens even leuk als muziek brengen. Ik heb de twee nodig. Het ‘maken’ heeft me deze periode gered. Dat creatieve proces is magisch. Je begint ’s ochtends met niets. Een leeg scherm. En om acht uur ’s avonds heb je een volledig nummer – tekst, muziek, ingezongen en al. Ik denk dan vaak: ‘Maar waar hing dat nummer nu toch al die tijd?’ Die creatie geeft mij veel troost. Ook omdat je schrijft over de dingen die zich in je leven voordoen. Vroeger, in mijn Milk Inc.-periode, waren dat gebroken relaties. Later kwam de liefde. Toen ik kinderen kreeg, schreef ik ‘Ellie’. Ook wat er nu gebeurt (de scheiding; red.) zal op een dag wel voor songs zorgen. Dan is het daar toch nog goed voor geweest”, knipoogt hij.

