Raphaëlla Deuringer heeft tijdens een vragenuurtje op Instagram meegegeven dat ze een complex heeft over haar boezem. Momenteel wil ze nog geen borstvergroting, maar later misschien wel.

Raphaëlla vormde in de meeste recente editie van ‘Love Island’ aanvankelijk een koppel met Mattheüs, maar later in het programma dumpte hij haar voor Jaimy. Die relatie is intussen ook al op de klippen gelopen.

Nooit meer samen met Mattheüs

De 21-jarige brunette uit Waterloo beantwoordde enkele vragen op Instagram. Zo vroeg iemand of ze nog samen geweest zou zijn met Mattheüs mocht hij niets met Jaimy begonnen zijn. “Ik heb daar onlangs nog met iemand over gesproken. Eerlijk gezegd denk ik van wel. Vooral omdat ik alles had gedaan om Matti gelukkig te maken en ik hem oprecht graag zag. Ik stap niet zomaar in een relatie en ik vind ook niet snel iemand leuk. Maar soms zijn er bepaalde momenten in je leven om je sterker te maken en dat was er absoluut eentje van. Ik word echter nooit meer verliefd op hem en er zal nooit een relatie komen”, klinkt het.

Borstvergroting

Gevraagd of ze een borstvergroting heeft ondergaan, is ze eveneens erg openhartig. “Dat is iets waar ik echt al sinds mijn 14de mee worstel. Ik ben niet tevreden over de grootte van mijn borsten. Dat is echt mijn enige grote complex, maar niemand is perfect. Op dit moment wil ik nog geen borstvergroting doen (denk ik), maar misschien nadat ik kinderen heb gehad wel. Ik wil super graag kinderen, maar nog niet op dit moment. Ik ben 21 en wil zelf de wereld ontdekken en ben daar nog niet verantwoordelijk genoeg voor”, besluit ze.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RAPHIE (@raphaelladeuringer)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door RAPHIE (@raphaelladeuringer)

Het bericht Raphaëlla uit ‘Love Island’: “Ben niet tevreden met de grootte van mijn borsten” verscheen eerst op Metro.