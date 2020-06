Radiopresentator Sam De Bruyn heeft iets te vieren, want op een half jaar tijd verloor hij maar liefst 20 kg. Bovendien heeft hij z’n snelste halve marathon geholpen. Hij is dus dolgelukkig en de positieve reacties volgden massaal nadat hij het goede nieuws op Instagram postte.

Een van de bekendste goede voornemens bij nieuwjaar is dat we enkele kilo’s willen afvallen en wat meer willen gaan sporten. Daar komt vaak niet veel van, maar radiostem Sam De Bruyn dacht daar anders over. Hij viel maar liefst 20 kg af op een half jaar tijd. Bravo!

De Mediclowns veranderde z’n leven

De Bruyn heeft lang niet gesport, maar twee jaar geleden kwam daar verandering in. De Mediclowns vroegen hem of hij een marathon in New York wilde gaan lopen ten voordele van de organisatie en De Bruyn ging die uitdaging aan. Hij moest zichzelf in een klein jaar voorbereiden op die wedstrijd waardoor hij veel moest trainen en z’n levensstijl grondig veranderde.

In een Instagrampost kon De Bruyn z’n enthousiasme niet bedwingen: “Buiten Vaderdag had ik vandaag nóg drie dingen te vieren”, schrijft hij op Instagram. “Mijn snelste halve marathon ooit gelopen, in 2u06m. Vandaag ook 20 kilo kwijt sinds januari 2020. Én er is weer plaats voor vrienden in mijn bubbel. Ik voel me beter, fitter én vrolijker #GoedBezig.”

Positieve reacties

De reacties op Instagram waren uiteraard heel positief. Geena Lisa reageerde: “Je bent een voorbeeld” en Tom Dice schreef: “20? Zot! Proficiat man. Looking sharp”. Maar ook z’n personal trainer liet van zich horen “Knappe prestatie Sam! Congrats!”. Daarop reageerde De Bruyn zelf nog eens: “Wees mild komende week, graag. Alles gaat pijn doen.”

