Piers Morgan haalt uit naar Emily Ratajkowski: «Zo hou je een baby niet vast!» (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Piers Morgan is verontwaardigd over een foto van Emily Ratajkowski. De manier waarop ze haar baby vasthoudt, verontrust hem.

Zondag deelde Emily Ratajkowski een foto op Instagram waarop ze haar drie maanden oude baby Sylvester vasthoudt. «Avond voor mijn verjaardag met een droom van een vakantiepartner», schreef ze erbij. Het 30-jarige model lijkt haar kindje echter nogal onhandig vast te houden.

Kritiek

Dat viel ook Piers Morgan op. De 56-jarige journalist uitte zijn ongenoegen daarover op Twitter. «Zo hou je een baby niet vast, Emily. En je miljoenen volgers mogen niet aangemoedigd worden om hetzelfde te doen. Ik geef je graag tips als je die nodig zou hebben», klinkt het.

Accessoire

Morgan was lang niet de enige die er zo over dacht. Op sociale media krijgt Ratajkowski er stevig van langs. «Dat is zo slecht voor de nek van dat kindje. Sommige vrouwen zouden echt een opleiding moeten krijgen over hoe ze hun baby geen pijn doen», en «Ze is enkel en alleen bezig met het tonen van haar lichaam. Haar baby lijkt voor haar wel een accessoire», klinkt het onder meer.