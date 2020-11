Radiopresentator Peter Van de Veire praat openhartig over de impact die de verspreiding van de naaktbeelden op zijn relatie heeft.

Twee maanden geleden werd Vlaanderens showbizzwereld even op z’n kop gezet. Er waren naaktbeelden opgedoken van enkele bekende gezichten. Onder hen ook Peter Van de Veire.

In ‘Dag Allemaal’ praat de man nu openhartig over die periode. “Ik heb al heel wat meegemaakt in mijn leven, maar als ik over 50 jaar terugkijk, zal dit waarschijnlijk toch wel in mijn top drie van meest heftige periodes staan. ‘t Was pittig, maar ik ben niet in ‘n hoekje gekropen. Ik had kunnen zeggen: ‘Mannekes, ik kom een halfjaar mijn huis niet meer uit’, maar dat had geen zin. En het had mij niet gelukkiger gemaakt”, aldus Peter.

‘Dát heb ik haar beloofd’

Over zijn vrouw heeft Peter, begrijpelijk, niets dan lovende woorden. “Ik heb geluk dat ik de beste vrouw ter wereld heb”, klinkt het. “We hebben besloten om te blijven praten en vooral vóóruit te kijken”, vult hij aan.

“Ons huwelijk gaat vóór alles, en wat er nu gebeurd is, heeft mij doen beseffen dat ik vlugger mijn gevoelens moet uiten. Dát heb ik haar beloofd, dáár hebben wij afspraken over gemaakt, geen dingen als ‘en nu ga ik elke week je gsm controleren.’ Als we onze relatie willen voortzetten, moeten we kunnen praten over de dingen die ons bezighouden. Onze emotie- en communicatielijn helemaal opengooien”, laat Peter weten.

Bron: ‘Dag Allemaal’ – Foto: BELGA