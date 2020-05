Bart De Pauw zal zich tegenover een rechter moeten verantwoorden voor aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag. Dat heeft het parket van Mechelen beslist. De televisiemaker zegt opgelucht te zijn omdat hij “zich eindelijk zal kunnen verdedigen”.

Het Mechels parket vraagt de doorverwijzing van de zaak Bart De Pauw naar de correctionele rechtbank. Dat meldt de advocaat van De Pauw vrijdagochtend. De tv-maker zal zich niet verzetten tegen de doorverwijzing.

Het Antwerpse parket laat weten dat de eindvordering klaar is. “Mijnheer De Pauw wordt beschuldigd van aanranding van de eerbaarheid, wij zijn van mening dat er voldoende bezwarende elementen zijn waarover de rechtbank ten gronde zal moeten oordelen”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “De raadkamer buigt zich op 8 september over het dossier.”

“Nu komt er eindelijk een proces waarbij de debatten in alle openheid zullen worden gevoerd”, zegt De Pauw. Hij is “opgelucht dat hij zich eindelijk zal kunnen verdedigen”. “Wij zijn er klaar voor. Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld.”

“Anoniem kan er veel verteld worden”

“Anoniem kan er veel verteld worden, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar”, aldus de televisiemaker. De Pauw kwam begin november 2017 in opspraak nadat enkele vrouwen die met hem hadden gewerkt hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

