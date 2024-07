Ophef over bikinifoto van Sharon Stone: “Je bent nog steeds mooi, maar waarom doe je dit?!”

De Amerikaanse actrice Sharon Stone heeft met een bikinifoto voor een kleine discussie gezorgd op sociale media. Sommigen hebben immers hun bedenkingen bij de foto terwijl anderen het voor haar opnemen.

Sharon Stone postte onlangs op Instagram een foto waarop ze in bikini poseert in een gelijkaardige pose als haar iconische scène in ‘Basic Instinct’. De 66-jarige actrice schreef er de volgende woorden bij. “BASICALLY… YOURS”, knipoogt ze.

Gemengde reacties

De foto ging meteen viraal en werd inmiddels al bijna 200.000 keer geliket. De reacties van haar volgers zijn echter verdeeld. Sommigen fronsten de wenkbrauwen bij het zien van het kiekje. “Je hoeft dit niet te doen, Sharon”, “Ik vind het een beetje triest. Ze zou waardig oud moeten worden”, en “Je bent nog steeds mooi, maar waarom doe je dit?!”, luidt het bij de critici. Anderen vinden het net een sterk beeld. “Dit is wat we willen zien. Vrouwen op leeftijd die zichzelf durven te tonen”, “Prachtig, zowel vanbinnen als vanbuiten”, en “Zelfs knapper dan vroeger!”, lezen we ook in de reacties.

Foto: Shutterstock