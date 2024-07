Belle Perez trekt aandacht in zomers kleedje: “Wat zie je er mooi uit!” (foto’s)

Belle Perez krijgt heel wat complimenten over haar optreden op de opening van JOE Summer Island. “Wauw, ster!”, klinkt het onder meer.

Belle Perez bracht enkele dagen geleden het beste van zichzelf op de opening van JOE Summer Island op de zeedijk van Westende. De 48-jarige zangeres droeg daarbij een opvallend, roos kleedje. Ze deelde enkele beelden ervan op Instagram.

Enthousiaste volgers

Daar reageren haar meer dan 50.000 volgers lovend. “Hallookes, wat een topfoto! BOMBAAAA!”, “Wauw, ster!”, “Wat zie je er mooi uit en die eerste foto is gaaf!”, “Mooi kleedje”, “Prachtig!”, en “Het was geweldig! Zo van genoten”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: Instagram