Olga Leyers, de jongste dochter van Jan Leyers, heeft anderhalf jaar lang geheimgehouden dat ze een vriend heeft. Eindelijk komt ze naar buiten met het heuglijke nieuws.

De 23-jarige spring-in-‘t-veld kondigde onlangs aan dat ze een eigen kledinglijn heeft bij ZEB. Dat was op zich al opmerkelijk nieuws, maar nu geeft ze toe dat ze daarbij advies kreeg van haar vriend, Giancarlo Angeletti. Terwijl iedereen dacht dat Olga single was, heeft ze al anderhalf jaar een relatie met hem. “Goh, ik zal het maar zeggen zeker: mijn vriend is een van de oprichters van Vier Antwerp. Het was dus wel handig dat hij mij met raad en daad kon bijstaan. Ik bleef daar wat mysterieus over, al begin ik intussen te denken: we zijn nu anderhalf jaar samen en heel gelukkig, misschien wordt het tijd om daarover wat duidelijker te communiceren. Maar hij is geen BV, hé, ik zou eens met hem moeten overleggen of hij het wel fijn vindt om in de schijnwerpers te staan”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Mysterie

Olga was tot 2019 enkele jaren samen met Bazart-gitarist Simon Nuytten, al namen ze tussentijds een half jaar pauze. Vorige week bleef ze nog mysterieus over haar liefdesleven. “Ik ben al meer dan een jaar heel gelukkig. (knipoogt) Verder hou ik het graag wat mysterieus. Op dit moment geef ik mezelf qua geluk een negenenhalf op tien. Ik heb zulke goede vrienden, mijn examens waren top, en ik woon nu een jaar alleen. Voor het eerst in mijn leven”, klonk het in Het Laatste Nieuws.

In de wolken

Wat haar modecarrière betreft, kan ze het nog steeds amper geloven dat het haar gelukt is. “Het voelt zot dat ik op mijn leeftijd al een eigen kledinglijn heb. Twee zomers geleden waren Ella en ik samen op vakantie in Italië en aan het zwembad waren we al volop aan het tekenen en het schetsen. ‘Zouden wij niet eens samen een kledingcollectie maken?’ Het idee kwam zo ineens naar boven. Maar eigenlijk waren we realistisch genoeg om te weten dat daar nooit iets van in huis zou komen. Een paar maanden later kon ik tegen Ella zeggen: ‘Hé, moet je eens weten, ik heb net telefoon gekregen van ZEB, of ik geen eigen collectie wil ontwerpen.’ Zo zot! Mode interesseert mij heel erg, maar ik studeer er niet voor, hé. Het is alleszins een ‘once in a lifetime’ervaring om een eigen merk uit de grond te stampen”, besluit ze.

Het bericht Olga Leyers heeft een vriend: “We zijn nu anderhalf jaar samen” (foto) verscheen eerst op Metro.