Wat veel mensen al zagen aankomen, is gebeurd. Mattheüs en Jaimy zijn niet langer samen. Dat liet Mattheüs weten in een YouTube-filmpje.

In de meest recente editie van ‘Love Island’ werden Raphaëlla en Mattheüs aanvankelijk als droomkoppel beschouwd, maar Mattheüs koos onverwacht plots voor nieuwkomer Jaimy. Heel wat mensen geloofden niet dat ze een koppel zouden blijven en dat is nu ook gebleken.

Tegendeel bewijzen

Op YouTube legt Mattheüs uit dat hij inderdaad voelde dat kijkers hen geen lange toekomst voorspelden, maar dat hij zijn gevoel volgde. “Ik heb heel veel gelezen en gehoord dat deze relatie niet zou werken. Ik heb er zelf nooit aan getwijfeld en wou het tegendeel bewijzen aan iedereen. Nooit heb ik mij iets aangetrokken van de reacties en meningen van anderen. Ik ben gewoon altijd mijn gevoel blijven volgen. Dat wil niet zeggen dat mijn gevoel altijd juist is, maar als het op dat moment goed aanvoelt, dan gaat niets of niemand daar verandering in brengen. Het klinkt misschien ook gek dat we zo snel een koppel werden, maar als je 24 op 7 tijd doorbrengt met elkaar, dan ga je automatisch veel sneller een band creëren. Hoe meer tijd ik daar met haar doorbracht, hoe meer ik naar haar toe groeide”, vertelt hij.

Verschillende levensstijlen

Nu is het dus over & out tussen hem en Jaimy. Daar zijn enkele goede redenen voor. “Tussen mij en Jaimy is het helaas niet verlopen zoals gehoopt. We hebben ons best gedaan om dit te laten werken, maar uiteindelijk hebben we samen besloten om hier een punt achter te zetten. De reden is dat we gemerkt hebben dat onze levensstijlen iets te veel verschillen. Dat heeft niets te maken met afstand of leeftijd. Het komt erop neer dat we elkaar niet kunnen geven wat we willen. Net zoals in de meeste relaties hebben ook wij onze ups en downs gehad en bij ons gaven de downs de doorslag. Ik had het ook liever anders gezien, maar het is nu eenmaal zo. Ik wil Jaimy heel erg bedanken voor deze onvergetelijke tijd en ik gun haar heel veel liefde en geluk”, besluit hij.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door MΛTTHEÜS J. Ramos Rodrigues † (@mattheusjonckheere)

Het bericht OH NEE! Dit ‘Love Island’-koppel is uit elkaar: “We kunnen elkaar niet geven wat we willen” verscheen eerst op Metro.