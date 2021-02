Goed nieuws voor de fans van Billie Eilish. De zangeres kondigde op Instagram namelijk aan dat haar nieuwe album “bijna klaar” is.

Billie Eilish werkt al een tijdje aan de opvolger van haar debuutalbum ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’, dat in 2019 uitkwam en haar katapulteerde naar het sterrendom. De zangeres kreeg voor het album maar liefst drie Grammy Awards, en ook voor het nummer ‘Bad Boy’ mocht ze twee Grammy’s mee naar huis nemen.

Maar dat de plaat bijna af is, betekent niet dat de Amerikaanse op haar lauweren rust. Zo bracht Billie Eilish vorige maand nog een nieuw nummer uit, ‘Lo Vas A Olvidar’, een samenwerking met Rosalia. Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van de HBO-serie ‘Euhphoria.’

Het bericht Nieuwe plaat van Billie Eilish is “bijna klaar” verscheen eerst op Metro.