Nicole Scherzinger komt in bikini helemaal tot rust: “Prachtig uitzicht, prachtige vrouw!” (foto’s)

Heerlijk ontspannen: Nicole Scherzinger toont hoe het moet!

Met maar liefst 6.8 miljoen volgers doet Scherzinger het uitermate goed op Instagram. Regelmatig pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste.

We zien Nicole Scherzinger in bikini genieten tussen de rotsen. “Seated on ancient lava, I connect with the roots of my ancestors. Embracing a legacy etched in volcanic stone and timeless heritage 🌋”, aldus de dame. Ook haar fans laten volop van zich horen, zo blijkt.

“Prachtig uitzicht, prachtige vrouw!”

Al snel stromen de lovende reacties binnen. “Prachtig uitzicht, prachtige vrouw”, klinkt het. “Zo inspirerend”, gaat het verder. “Je bent een zeer mooie dame”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Nicole Scherzinger nu weer juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.