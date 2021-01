Ook voor Nicole en Hugo zijn het harde tijden. Het power-koppel uit de Vlaamse showbiz kreeg het de afgelopen tijd hard te verduren, niet in het minst door het verlies van Nicoles mama. Zij zou normaal haar honderdste verjaardag vieren, maar corona besliste daar anders over.

Hugo stond Dag Allemaal te woord en vertelde meer over de trieste periode die ze nu doorspartelen. “Mijn schoonmoeder had een zware bronchitis gehad en net toen ze er door leek te komen, ging er een Covid-besmetting rond op de afdeling, en die is haar fataal geworden. Ze is op maandag gestorven en zaterdag was er een dienst in het crematorium, helaas maar met dertien mensen. We hebben een vrij grote familie, en de meesten mochten niet komen. Het is zo’n rotperiode”, zo zegt hij.

”Zwart gat”

”We zijn in een zwart gat gevallen. Wij gingen ‘mamy’ alle dagen bezoeken, die routine is nu ineens weg. Ik dacht gisteren nog: ‘Seffens ons klaarmaken om naar het rusthuis te vertrekken’, maar ineens drong het tot me door dat dat niet meer hoeft. Och, we hebben mooie herinneringen aan haar, daar houden we ons aan vast”, vertelt hij in het weekblad.

Foto: BELGA