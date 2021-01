Vanaf 31 januari kan je op Eén de serie Beau Séjour 2 bekijken, waarin niemand minder dan Gene Bervoets de rol speelt van een schipper. En dat de opnames voor die reeks niet van een leien dakje voor hem liepen, dat vertelde hij zelf in een interview met Het Laatste Nieuws.

Het was eind 2019 toen Bervoets zijn laatste scène inblikte in de waterstudio Lites in Vilvoorde. “Er moest een storm gesimuleerd worden. De regisseur riep ‘actie’ en toen hoorde ik twee luide klappen. Ik keek omhoog en zag de twee enorme watertanks met elk drie ton water recht op mij afkomen”, zo vertelt de acteur.

”Reflex”

”Ik had de reflex om alles wat ik vasthad los te laten en werd met een gigantische kracht tien meter achteruit gekatapulteerd, dwars over en door de obstakels op het dek. Mijn lichaam zag helemaal blauw nadien en mijn arm zelfs zwart. De dokter zei me: ‘Meneer Bervoets, het is ongelooflijk dat u er nog bent. Echt onwaarschijnlijk.’” Meer dan een jaar na het ongeval lijkt Bervoets nog steeds te kampen met de gevolgen van het ongeluk. “Mijn knie is nog niet in orde en ook mijn hoofd kan ik na de whiplash nog steeds niet helemaal naar links draaien”, zo zegt hij.

Foto: BELGA