De volksjury verklapt hoe je een moordenaar ontmaskert: «Boodschappenlijstjes verraden meer dan je denkt»

Je sympathieke buurman, die behulpzame leerkracht of zelfs je beste vriendin: je vraagt je weleens af of er zich achter die vriendelijke façade duistere geheimen verstoppen. Misschien schuilt in één van hen wel… een moordenaar? Silke Vandenbroeck en Laura Scheerlinck, de dames van de razend populaire truecrimepodcast ‘De volksjury’, schreven een boek waarin ze de meest spraakmakende moordzaken ontleden. Als experten van dienst verklappen zij hoe je een moordenaar ontmaskert, zodat je snel weer op beide oren kan slapen.

1)

Iemand die steeds andere verklaringen aflegt is uiterst verdacht

Silke : «Wanneer een verdachte in een moordzaak telkens een ander verhaal aan de politie vertelt, klopt er iets niet. Door twijfel te zaaien probeert de moordenaar de speurneuzen te misleiden. Een schoolvoorbeeld hiervan is de zaak rond Natalee Holloway. Het Amerikaanse tienermeisje verdween tijdens een vakantie op Aruba. Verdachte nummer één: de Nederlandse Joran van der Sloot. Getuigen hebben Natalee en Joran samen gezien de avond dat ze verdween. In eerste instantie beweert Joran Natalee nooit ontmoet te hebben. Later past hij zijn verklaring aan en geeft hij toe dat hij met het meisje heeft gefeest, maar haar daarna aan haar hotel zou hebben afgezet. Dan verklaart hij weer dat hij haar op het strand zou hebben achtergelaten. Jaren later bekent Joran eindelijk aan een ‘vriend’, die hem met de hulp van misdaadverslaggever Peter R. De Vries er heeft ingeluisd. Laat dit een les zijn: een onschuldige hoeft niet te liegen, want die heeft niks te verbergen. Al wil het het jammer genoeg ook voorvallen dat een onschuldige verdachte valse bekentenissen aflegt onder dwang.»

Laura : «Een ander voorbeeld van deze theorie is de zaak van de sasmeester van Kachtem. Verdachte Leopold ontkent eerst elke betrokkenheid, maar wanneer het te heet onder zijn voeten wordt, legt hij maar liefst zeven bekentenissen af. Die gaan van ‘Het was een ongeluk’ tot ‘Marcel werd vermoord door zijn halfbroer omwille van een erfeniskwestie’. Uiteindelijk neemt Leopold zijn geheim mee in zijn graf, maar voor ons staat het als een paal boven water: Leopold probeerde zijn aandeel in de zaak steeds te minimaliseren, wat hem schuldig as hell maakt.»

2)

Sekteleider? Trek aan de alarmbel!

Silke : «Eerst en vooral wil ik benadrukken dat niet elke sekte gevaarlijk is. Maar als er een misdaad wordt gepleegd en er is een sekte bij betrokken die de wet overtreedt, haar leden isoleert van familie en vrienden en een bijzonder charismatische leider heeft, dan trek je maar beter aan de alarmbel.»

Laura : «Sekteleiders die beweren dat ze bovennatuurlijke krachten hebben of vestimentaire verplichtingen aan hun volgers opleggen, moet je extra hard wantrouwen. Als de filosofie te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Renate Jonkers kan er jammer genoeg niet meer van meespreken. Het sektelid liet het leven tijdens een healing. De goeroe maakte de andere volgers wijs dat de vrouw gewoon even uit haar lichaam getreden was, waardoor ze geen hulp boden.»

3)

Kijk verder dan je neus lang is

Silke : «Zoals Jef Vermassen het zo mooi verwoordt: ‘Er schuilt een moordenaar in elk van ons’. Bij de familiedoding in Merksem had niemand verwacht dat de brave huisvader de schuldige zou zijn. Hij had een fijn gezin en een degelijke job als consultant. Zijn narcistische persoonlijkheidsstoornis kon hij heel goed verbergen.»

Laura : «Dat hoor je heel vaak bij familiedodingen, dat niemand uit de buurt zoiets vreselijks had zien aankomen. Ook voor Jürgen Conings was een buurvrouw er als de kippen bij om te getuigen aan VRT dat hij steeds behulpzaam was en dat ze niet kon geloven dat hij tot een aanslag in staat was. Zo zie je maar, ieder huisje heeft zijn kruisje.»

Silke : «Het omgekeerde geldt evenzeer. Bij de zaak van de West Memphis Three werden enkele metalfans onterecht beschuldigd omdat ze de duivel zouden aanbidden. Het is niet omdat iemand een ‘ruwer’ uiterlijk heeft, dat hij of zij een moordenaar is.»

4)

Pas op voor mensen die liters ontstopper kopen

Silke : «Dit is misschien nog de belangrijkste tip. De politie had András Pándy (de dominee die zijn familie in een vuilnisbak met zuur heeft opgelost, nvdr.) al veel sneller kunnen ontmaskeren. Hij hamsterde plots liters Cleanest, een heel agressieve wc-ontstopper. Zoveel kan een mens in zijn hele leven niet opgebruiken!»

Laura : «Het is sowieso een goed idee om iemands rekeningen te checken. Boodschappenlijstjes verraden immers meer dan je denkt. Als een verdachte niet meteen bekend staat als een handige harry en plots wel uren in de Brico doorbrengt op zoek naar een bijl, schop of touw, dan is er iets grondig mis.» (

Silke Vandenbroeck & Laura Scheerlinck, De volksjury, Borgerhoff & Lamberigts, 232 p., 22,99 euro