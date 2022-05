Natalia deelt vertederende borstvoedingsfoto: “Hoe lief is dat?!”

Hoe zou het nog met Natalia en haar kroost zijn?

Da’s een vraag die de 365.000 volgers van de zangeres zich niet te vaak moeten stellen. Natalia deelt namelijk geregeld nieuwe plaatjes op Instagram. Recent plaatste ze onderstaande borstvoedingsfoto op het populaire sociale netwerk. Daarop zien we hoe zoontje Apollo aan de borst ligt. En dochtertje Bobbi-Loua? Die doet mama na met een pop. “De laatste tijd imiteert ze (Bobbi-Loua, red.) mama. Ze gaat er helemaal in op”, plaatst Natalia bij het liefdevolle prentje.

“Hoe lief is dat?!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Hoe lief is dat”, laat een volger weten. “Wat een mooie foto”, gaat het verder. “Mega schattig”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen!

Foto: Instagram