Radiopresentatrice Nasrien Cnops heeft een foto gedeeld waarop ze borstvoeding geeft aan haar dochtertje. Ze wil daarmee helpen om het geven van borstvoeding te normaliseren.

Afgelopen zomer beviel Nasrien Cnops van haar eerste kindje, een meisje dat luistert naar de naam Aren. Al van in het begin gaf ze haar dochter borstvoeding, en dat doet ze nog steeds.

Normaliseren

De 33-jarige NRJ-presentatrice toonde op Instagram trots een foto waarop ze Aren borstvoeding geeft. «10 maanden en 10 dagen. Zo lang mag ik al borstvoeding geven aan dit kleine wonder. Ze wil niet heel veel meer drinken, maar ik geniet echt van elk moment. #normalizebreastfeeding», schrijft ze erbij.

Positieve reacties

Haar volgers hebben alleen maar lof over voor haar. «Zalig, proficiat met de 10 maanden!», «Zo trots op jullie», «Wauw!», «Schitterend toch!», en «De beste voeding die je maar kan geven», lezen we onder meer in de reacties.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/nasrien-cnops-deelt-borstvoedingsfoto-ik-geniet-echt-van-elk-moment