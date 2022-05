‘Boer zkt Vrouw’-kijkers genadeloos voor Kim: «Wat een ongelooflijke klotestreek!»

Wat een ommekeer in ‘Boer zkt Vrouw’! Hoewel Kim vorige week voor Ginny koos, kwam hij op die keuze terug en opteerde hij alsnog voor Emi. Op sociale media krijgt hij bijgevolg behoorlijk wat tegenwind.

Aardappelboer Kim (29) stond vorige week voor een moeilijk keuze. Het klikte immers zowel met Ginny als met Emi, maar hij moest iemand wegsturen. Emi trok aan het kortste eind, dus mocht Ginny met hem mee op romantische trip.

Met gevoelens spelen

Ze leerden elkaar daar nog beter kennen, kusten zelfs en praatten al over de toekomst. Maar achteraf liet hij presentatrice Dina Tersago weten dat hij toch te veel twijfels had en spijt had dat hij niet voor Emi gegaan was. Hij zocht Emi op en intussen vormen ze een koppel. «Het is jammer dat het zo gelopen is en dat ik pas achteraf besefte dat ik verliefd was op Emi. Ik had niet met Ginny’s gevoelens moeten spelen. Maar ik had het echt niet door en ik kan de tijd niet terugdraaien», klinkt het.

Kritiek

Op sociale media kan zijn opvallende move maar op weinig begrip rekenen. «Oei Kim, da’s wel niet zo mooi hoe je hebt gedaan tegenover Ginny hé jongen», «Wat een ongelooflijke klotestreek die Kim daar uithaalde met Ginny. Zo onvolwassen, valt niet goed te praten», «Arme Ginny. Wel niet zo mooi dat je haar knuffelt, kust en haar hoop geeft hé», en «Dan vind ik het toch maar raar dat hij op hun weekend zo over hun toekomst kon fantaseren met haar? Moet hard overkomen», lezen we onder meer op Twitter.

Ocharme Ginny? Dan vind ik het toch maar raar dat hij op hun weekend zo over hun toekomst kon fantaseren met haar? Moet hard overkomen #boerzoektvrouw #Boerzktvrouw — Jeffrey (@JeffreyBoon) May 15, 2022





Arme Ginny.. arme arme Ginny. Hopelijk besef je snel dat dit een groot geschenk is geweest voor u #BoerZktVrouw — Annelies T (@Annelies_T) May 15, 2022





Arme Ginny. Wel niet zo heel mooi dat je haar knuffelt, kust en haar hoop geeft hé.. #boerzktvrouw — Hanne (@HanneMareels) May 15, 2022





Ik was ni zeker ma ik heb ze dan toch maar de hele tijd binnengedaan, gezegd dat ik verliefd was en dat onze vibe goed was. Ja… ge moet er het beste van maken hé.. EUHM hallo! Dat is wel ne mens en geen krieltje A**H*LE!!!! #BoerZktVrouw — Annelies T (@Annelies_T) May 15, 2022





Oei Kim, da´s wel nie zo mooi hoe je hebt gedaan tegenover Ginny hé jongen.. #boerzktvrouw — Hanne (@HanneMareels) May 15, 2022





Wat een ongelooflijke klotestreek die Kim daar uithaalde met Ginny. Zo onvolwassen, valt niet goed te praten. #BoerZktVrouw — Annelies T (@Annelies_T) May 15, 2022





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/boer-zkt-vrouw-kijkers-genadeloos-voor-kim-wat-een-ongelooflijke-klotestreek