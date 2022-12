MOVIES. Bill Nighy heeft een existentiële crisis in ‘Living’: «Bolhoeden zijn extreem moeilijk om te dragen»

Je doorbraak beleven als je al 54 bent, heeft een groot voordeel: je kan het allemaal gemakkelijk relativeren. Vraag dat maar aan Bill Nighy. Zijn filmcarrière explodeerde in 2003 onverwacht met ‘Love Actually’, niet lang daarna volgde ‘Pirates of the Caribbean’, en sindsdien is hij constant aan het werk. Zijn hoofdvertolking in het stille existentiële drama ‘Living’ is misschien wel het beste wat hij ooit heeft gedaan.

‘Living’ is gebaseerd op ‘Ikiru’, een film van de Japanse meester Akira Kurosawa uit 1952. Kende je die al?

Bill Nighy (foto): «Nee. Ik heb hem pas bekeken toen ze me dit project aanboden. Ik was meteen weg van dat origineel. Er zijn veel verschillen met onze versie, maar ik voelde me toch wat nerveus. Tenslotte is ‘Ikiru’ een geliefde film.»

‘Living’ speelt zich af in 1953. Jij bent geboren in 1949. Herinner je je iets van dat naoorlogse Engeland?

«Niet echt. Het is lang geleden en ik heb een vreselijk geheugen. Ik was ook nog jong. Ik heb nooit iets gemerkt van voedseltekort of rantsoeneringen. Het heeft geen groot effect gehad op mij. Achteraf bekeken besefte ik wel dat ik opgroeide met twee ouders die pas een enorm schokkende periode hadden meegemaakt. Mijn vader was lid van de RAF, de luchtmacht, en mijn moeder was verpleegster. Het moet een gruwelijke ervaring geweest zijn voor hen.»

Hoe zou je personage, Mr. Williams, er vandaag uitzien?

«Zoals ik, vermoed ik. Hij zou waarschijnlijk vaker naar de kapper gaan en een andere bril dragen. Het grootste verschil met het personage uit de film is dat hij zeker geen bolhoed zou ophebben. Dat was een van de grootste uitdagingen met deze rol. Bolhoeden zijn extreem moeilijk om te dragen. Ze zijn ook bijzonder stevig, alsof je een Duitse helm ophebt. Je zou naar het front kunnen trekken met een bolhoed en overleven.»

Review***

Wat doe je als je plots beseft dat je je leven vergooid hebt? Dat is precies wat het hoofdpersonage uit het innemende drama ‘Living’ overkomt. Mr. Williams (prachtig vertolkt door Bill Nighy) is een stille ambtenaar die altijd netjes alle regels gevolgd heeft, met als gevolg dat het leven hem door de vingers is geglipt. Nu krijgt hij te horen dat het binnenkort voorbij zal zijn en weet hij niet wat gedaan. ‘Living’ is een aandoenlijke en elegante film, al heb je het gevoel dat er in het midden een stuk ontbreekt, over de impact van het geroddel op Mr. Williams’ gezin en over zijn relatie met zijn zoon.

‘Living’ speelt vanaf woensdag 28 december in de zalen.

