Moeder laat opvallende tatoeage op gezicht zetten: «Wat moeten je kinderen wel niet denken?»

Een Amerikaanse mama lokt heel wat reacties uit met haar nieuwe gezichtstattoo. Sommigen vinden het er leuk uitzien, anderen hebben hun bedenkingen erbij.

Alexandra Jenssen liet enkele weken geleden een zwarte lijn van haar mond tot op haar borst zetten. Ze deelde het resultaat op TikTok, waar er verdeeld gereageerd werd.

Coole mama

Eén bepaalde reactie haalde ze naar boven in een video. «Wanneer ze zeggen: ‘mama’s horen geen tatoeages te hebben. Wat moeten je kinderen wel niet denken?’», schreef ze. Haar antwoord: «Dat ze coolere ouders hebben dan jij».

Maar dat was lang niet de enige negatieve comment. «Op welke manier is een potloodlijn op je gezicht cool?», «Zonde om je gezicht zo lelijk te maken», en «Tatoeages maken van ouders geen coole mensen», werd er tevens gezegd.

Steun

Anderen vonden er dan weer niets mis mee. «Ik ben ook een mama met tattoos. Dat is mijn persoonlijkheid. Ik hou van tatoeages én van mijn kinderen. Het maakt écht niet uit wat anderen zeggen», «Mijn drie kinderen houden van mijn tatoeages, zelfs die op mijn gezicht. Ze schamen zich totaal niet voor hoe ik eruitzie», en «Het enige wat mama’s niet horen te doen is niet van hun kinderen te houden. De rest doet er niet toe. Je bent overigens heel mooi», lezen we ook.

