Titjana uit ‘Boer zkt Vrouw’ heeft de liefde gevonden: «Voor diegenen die in de war zijn…» (foto)

Titjana, die het hart van cowboy William nét niet kon veroveren, heeft een vriend. Dat komen we te weten op haar Instagram.

Afgelopen zondag moest William in ‘Boer zkt Vrouw’ kiezen tussen Amber en de ‘mysterieuze’ Titjana. Hij ging voor Amber, dus mocht Titjana haar koffers pakken. Al had ze nog wel een opvallende boodschap. «Ik wil William zeker nog verder leren kennen, maar in andere omstandigheden. Gewoon losjes, bijvoorbeeld volgende week vrijdagavond kom ik spontaan nog eens langs. Wat zitten aan de bar, wat kletsen, enzovoort», zei ze met een lach op haar gezicht.

Innige kus

De opnames dateren van vorige zomer en intussen weten we dat het nooit meer iets geworden is tussen hen. Titjana heeft immers al een tijdje een nieuwe vriend, ene Jeff. «Voor diegenen die in de war zijn, wij zijn al 8 maanden all luby duby», knipoogt ze bij een foto waarop ze samen aan het dineren zijn. Op een andere foto kussen ze elkaar tijdens een trip naar Dubai, en op nog een foto genieten ze samen van de zon en voegde Titjana een hartje bij de foto.

Instagram / @titjana

Instagram / @jeff.rmn

Instagram Stories / @titjana

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/titjana-uit-boer-zkt-vrouw-heeft-de-liefde-gevonden-voor-diegenen-die-de-war-zijn-foto