Martine Prenen stapt met enkel een handdoek om haar lijf het zwembad in: “Zotte doos!” (video)

Op Instagram weet Martine Prenen haar fans te verrassen met een grappig filmpje.

Met zo’n 76.000 volgers doet Martine het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Regelmatig deelt ze daar dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste.

Aanvankelijk zien we haar richting het zwembad stappen met enkel een handdoek om. Stoppen doet ze echter niet en vervolgens valt ze dus het water in. “De laatste tijd ben ik regelmatig verstrooid en heb ik regelmatig last van een soort van absentie… Klinkt het je bekend in de oren? Het is een veel voorkomend probleem”, opent ze bij de beelden. Nadien geeft ze nog enkele oorzaken en oplossingen. Haar vele fans zijn er weer snel bij om te reageren op wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Zotte doos!”

De lovende reacties stromen binnen. “Zotte doos”, klinkt het. “Je bent geweldig”, gaat het verder. “De max”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens te kijken naar wat Martine Prenen juist gedeeld heeft. En druk even op het plaatje om de video te starten.