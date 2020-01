De familie Meiland is na Nederland nu ook in Vlaanderen razend populair. In het bijzonder pater familias Martien Meiland, de verwijfde kasteelheer die samen met vrouw en kind in hun chateau gasten ontvangen. De flamboyante Nederlander is een vat vol hysterische uitlatingen en sappige oneliners.

Pas rond zijn 40ste kwam Martien erachter dat hij op mannen valt, nadat een kus met een man zijn leven op z’n kop had gezet. Hij en Erica gingen uit mekaar zodat hij die gevoelens kon verkennen, maar na enkele jaren kwamen ze terug samen.

Basil en Sybil

“Het schijnt inderdaad dat mensen mij leuk vinden”, zegt Martien in Dag Allemaal over het succes van de serie. “Ik ben in de serie het hysterische type, en Erica is de perfecte tegenhanger omdat ze zo rustig en nuchter is. Dat zie je ook in ‘Fawlty Towers’ bijvoorbeeld, daar waren Basil en Sybil ook echte tegenpolen. Dat vinden de mensen leuk.”







Een jaar geleden zijn Erica en Martien hertrouwd, maar van een seksuele relatie is geen sprake meer, zo vertelde Erica eerder. “We kennen elkaar al sinds ik 19 was. We zijn getrouwd en hebben twee dochters. Zelfs tijdens de periode waarin we niet meer onder een dak woonden, zagen we elkaar minstens één keer per week. Na een tijdje beseften we dat wij elkaar niet kunnen missen. Wat ook meespeelt: als één van ons overlijdt en we zijn niet gehuwd, krijgt de ander een vette belastingaanslag.”

Afspraken

Op de vraag van Dag Allemaal of Martien niet verlangt naar een passionele relatie, is het antwoord duidelijk. “Op dit moment is dat niet aan de orde. Er zijn daar wel duidelijke afspraken over gemaakt. Mocht ik mijn droomman vinden, dan moet de rest van het gezin die eerst goedkeuren. Ze moeten die persoon ook leuk en gezellig vinden. Maar tot nu toe heb ik daar nog helemaal geen tijd voor gehad.”

