Marthe van K3 deelt leuke vakantiefoto: “Knappe mama in spe!”

Marthe De Pillecyn heeft een zomerse foto gedeeld die heel wat positieve reacties uitlokt. “Hoe kan iemand zó mooi zijn?!”, vraagt een volger zich zelfs af.

Marthe De Pillecyn vertoeft met haar K3-collega’s momenteel in het zonnige Malta voor de opnames van de nieuwe film ‘K3 en Het Lied van de Zeemeermin’. De 28-jarige zangeres postte een sfeerbeeld op Instagram. “Groetjes uit Malta”, knipoogt ze. “Kom maar snel terug want we missen jou hier”, laat haar man Sinerjey Meyfroodt – met wie ze in blijde verwachting is van een eerste kindje – weten.

Bewondering

In de reacties klinkt er alleen maar bewondering voor de sympathieke brunette. “Wat een mooie selfie, knapperd!”, “Nog even en dan komt het mooie bolle buikje. Dat gaat je prachtig staan”, “Wat heerlijk! En wat zie je er goed uit”, “Knappe mama in spe!”, “Geniet ervan! En wauw: je straalt, lieve Marthe!”, “Hoe kan iemand zó mooi zijn?!”, en “Wat een erg zonnige en vrolijke foto, Marthe”, aldus haar volgers.

Foto: Instagram