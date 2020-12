Het was ongetwijfeld één van dé must-see films van 2013, ‘The Wolf of Wall Street’. Onder meer Leonardo DiCaprio en Margot Robbie speelden de pannen van het dak in weer een meesterwerk van regisseur Martin Scorsese. Dat Robbie best wel nerveus was, gaf ze recent toe in een interview.

Robbie was vrij nieuw in Hollywood en de film betekende dan ook haar doorbraak op het grote scherm. “Ik was nerveuzer voor de auditie dan voor de ontmoeting met Leo en Marty (Martin Scorsese, red.). Het was ook allemaal zo last minute dat ik zelfs geen tijd had om na te denken. Dat was waarschijnlijk een goede zaak nu ik erop terugblik”, zo liet ze verstaan.

Naaktscène

En dan was er nog de eerste naaktscène. “Het was intimiderend met Leo, omdat ik wist dat die scène eraan zat te komen. Maar wanneer het moment daar is, besef je dat het je job is en dat hoe vlugger je eraan begint, hoe vlugger je weer je kleren kan aantrekken. De crew was in ieder geval heel professioneel en dat zorgde ervoor dat ik me er comfortabel bij voelde.”

Haar familie mocht het echter niet weten en ze loog dan ook volop tegen haar ouders en co. “Ja, ik heb lange tijd gewoon gelogen tegen mijn familie. Ik zei: ‘het kan me niet schelen wat je hebt gehoord, er is geen naakt in de film en ik doe geen naaktscènes. Negeer alles wat ze zeggen”, zo blikt ze terug. Toen de film uiteindelijk uitkwam, verdraaide ze die leugen richting: “Wel, dat is eigenlijk iemand die invalt voor mij en daarna hebben ze met computereffecten mijn hoofd op iemands naakte lichaam gezet.”

Foto: still Margot Robbie/The Wolf of Wall Street