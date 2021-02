Het succes van de documentaire ‘Framing Britney Spears’ krijgt waarschijnlijk een vervolg. Dat laten de makers van de veelbesproken documentaire weten aan The Hollywood Reporter.

De documentaire heeft heel wat losgemaakt bij kijkers en fans van Britney Spears. De film toont onder andere aan hoe de media de zangeres behandelden in haar jongere jaren en dat roept ook veel vragen op. Een vervolg zou volgens de makers dan ook geen slecht idee vinden. “Dat zouden we fantastisch vinden!”, zegt Liz Day, journaliste bij The New York Times.

Vertrouwen

“We hebben nog zoveel materiaal liggen”, gaat de journaliste verder. “We hebben zoveel geschrapt bij het monteren omdat we de documentaire niet te lang wilden maken. Maar sinds de film uit is gekomen, hebben we veel nieuwe informatie gekregen die we verder zouden willen uitdiepen.” Day denk dat de manier waarop ze te werk zijn gegaan, vertrouwen heeft gewekt bij nog meer mensen rond Britney. “In het begin waren mensen erg wantrouwig, net omdat ze in het verleden nare ervaringen hebben gehad. Maar de documentaire is erg respectvol naar de mensen die ons geholpen hebben waardoor anderen nu ook bereid zijn om met ons samen te werken.”

Curatorschap

In ‘Framing Britney Spears’ doen verschillende mensen een boekje open over de situatie van de zangeres, waaronder een goede vriendin van de familie, een advocaat die werkzaam is in de zaak rondom het curatorschap en een marketingmanager van de platenmaatschappij die oorspronkelijk het imago van Britney heeft bedacht.

In 2007 had Britney Spears een zenuwinzinking, waardoor haar vader Jamie Spears de volledige controle kreeg over zijn dochter: hij beheert haar financiële zaken en houdt de touwtjes van haar dagelijks leven ook strak in handen.

