Madonna poseert op sensuele wijze, maar lokt kritiek uit: “Ik herken haar niet meer” (foto’s)

De Amerikaanse zangeres Madonna heeft enkele foto’s gedeeld waarop ze naast heel wat complimenten ook kritiek krijgt.

Madonna was vorige week te gast op de lancering van de nieuwe collectie van het Italiaanse luxe modemerk Off-White. De 65-jarige zangeres postte nadien enkele foto’s ervan op Instagram. “Ik hou van New York, het was zo leuk op het feestje van Off-White”, klinkt het enthousiast.

Gemengde reacties

Haar volgers reageren lovend op de kiekjes, al hebben sommigen hun bedenkingen erbij. “Koningin!”, “Ze wordt mooier met de dag”, “Wat een icoon ben je toch”, en “Je ziet er zo goed uit!”, lezen we onder meer in de reacties. Maar ook: “Ik herken deze vrouw niet meer. Het zou iedereen kunnen zijn. De wereld is blind geworden”, klinkt het.

Foto: Shutterstock