Seksuologe Lotte Vanwezemael is een van de experten achter ‘Blind Getrouwd’. Ook zij ziet hoe het van kwaad naar erger gaat tussen Tati en Lothar. “Het is allemaal niet zo evident als het lijkt, hoor”, klinkt het.

Terwijl Jonah en Winnie als smoorverliefde tortelduifjes door het leven fladderen, bouwen Tati en Lothar verder aan de muur die tussen hen staat. Lotte Vanwezemael ziet het met lede ogen aan, maar benadrukt dat het experiment niet zo makkelijk is als het lijkt. “We kunnen hen uiteraard niet de klok rond bij de hand nemen. Dat had een en ander wel in een juiste richting kunnen sturen. Maar anderzijds: ’t is wel de bedoeling dat het ook zonder ons lukt, hé. Toen ik vanop afstand te horen kreeg hoe het allemaal liep op de huwelijksreizen, kriebelde het ook. Ik was Tati en Lothar, maar ook Laura en Sonny, zo graag achterna gereisd, om hen gewoon een uurtje te spreken, even wakker te schudden en er opnieuw wat vaart in te krijgen. Maar het is allemaal niet zo evident als het lijkt, hoor. (…) Het hoort erbij dat ergernissen al eens de kop opsteken als je met een wildvreemde moet samenleven”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Op papier even veel kans

De 27-jarige seksuologe is dan weer erg fier op het feit dat het tussen Jonah en Winnie wél goed klikt, al hadden zij op papier even veel kans om te matchen als Tati en Lothar. “Voor ons is dat uiteraard ook fantastisch om te zien. Niet dat we het als een verdienste van onszelf beschouwen, maar toch… Als ik die twee samen bezig zie, denk ik: ‘Yes!’. Maar bij aanvang geloofden wij in elk koppel. Het is niet zo dat Jonah en Winnie theoretisch gezien veel beter bij elkaar passen dan de anderen. Nee, niemand past honderd procent bij elkaar. Maar ’t is wel kwestie van dan te werken aan die paar procenten verschil, en ermee te leren omgaan”, besluit ze.

Het bericht Lotte Vanwezemael over ‘Blind Getrouwd’: “Ik had dat koppel zo graag wakker geschud” verscheen eerst op Metro.