Lesley-Ann Poppe deelt foto van opvallende tongkus: “Mooi koppel!”

Lesley-Ann Poppe had wat te vieren.

Recent was het namelijk de verjaardag van haar man Kevin Lebreton. Hoog tijd, zo vond ze, om dat even in de kijker te zetten. “Happy Birthday, Baby ❤️”, plaatst ze bij onderstaande foto. Daarop zien we Poppe en Kevin een opvallende tongkus delen. Haar partner steekt ook zijn middelvinger op. Het duurt niet lang of de eerste reacties stromen binnen.

“Mooi koppel!”

In geen tijd zijn Lesley-Anns volgers bereid om commentaar te geven op het prentje. “Mooi koppel”, klinkt het. “Inderdaad, wees jezelf”, gaat het verder. “Fantastische foto🔥Fuck🖕 wat de rest denkt of zegt 😜”, besluit een laatste nog. Dat lijken ze inderdaad zeker te doen. Kijk maar: