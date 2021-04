Laura Moenaert laat op Instagram weten dat ze droomt van een trio met haar vriend en een vrouw. Ook Roger staat intussen open voor zo’n ervaring.

Laura en Roger kennen we uiteraard nog uit ‘Temptation Island’ in 2019. Ze doorstonden de verleidingstest zonder problemen, maar achteraf gingen ze wel een tijdje uit elkaar. Onlangs maakten ze bekend dat ze sinds 2020 opnieuw een koppel vormen.

Alles een keer meemaken

Begin april kreeg Roger de vraag of ze openstaan voor een trio. “Waarom niet? We zijn zes jaar samen. Je moet alles een keer meegemaakt hebben. Wel nooit met mannen”, antwoordde hij toen. Hij maakte ook duidelijk dat Laura niet bi is. “Ze is 100 procent hetero”, klonk het.

Vertrouwensband

Vandaag kreeg Laura op Instagram de vraag waarom ze een trio willen en hoe je je partner overtuigt om mee te doen. “Om eerlijk te zijn wou ik dit al jarenlang met een vrouw erbij, maar mijn vriend stond er toen nog niet voor open. Ondertussen zijn we al ruim 5 à 6 jaar samen, dan sta je daar al anders in. Nu staat hij er wel voor open. Ik denk dat je eerst een sterke klik/vertrouwensband moet hebben vooraleer je die stap zet”, schrijft ze. Wat betreft de minimumleeftijd van de derde persoon is er voor hen veel mogelijk. “Dat kan alle kanten uit. Natuurlijk zijn er grenzen”, besluit ze.

Instagram Stories / @laura_moenaert

