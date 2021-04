Is het je al opgevallen dat Elke Clijsters tijdens de roosceremonies vaak naar de grond staart? Wel, ze legt eindelijk uit hoe dat komt.

Het is razend spannend in ‘De Bachelorette’, nu Ivan, Gertjan, Django en Wouter de enige overblijvers zijn. We kunnen dan ook niet wachten wie uiteindelijk Elke’s prins op het witte paard zal worden.

Emotioneel moment

Wat we wél al weten, is waarom de 36-jarige zus van Kim Clijsters tijdens de bloedstollende roosceremonies altijd naar beneden kijkt. Dat onthulde ze op Instagram. “Ik keek vaak naar beneden tijdens de roosceremonies omdat ik het soms moeilijk vond om de zenuwen of de emoties op de mannen hun gezicht te zien”, klinkt het.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

Instagram Stories / @elkeclijsters

