Laura Lieckens heeft op Instagram een eerlijke foto van zichzelf gedeeld. Ze wil daarmee duidelijk maken dat niemand perfect is en dat iedereen trots op zichzelf mag zijn.

Enkele dagen geleden mocht Laura Lieckens, die in ‘Blind Getrouwd’ tevergeefs aan Sonny gekoppeld werd, 28 kaarsjes uitblazen. De knappe interieurarchitecte bedankte iedereen voor de verjaardagswensen met een mooie foto en een boodschap in deze moeilijke tijden. “Dankjewel voor alle verjaardagswensen! Heel hard verschoten van de vele lieve berichtjes. In deze donkere en koude periode doet het zoveel deugd. Iedereen voelt zich alleen en soms ook onzeker. Wees niet altijd de eerste die smijt met een mening die er niet toe doet. Vergeet nooit dat je uitgesproken woorden niet meer kan terugnemen. Liefde en warmte verspreiden is de belangrijkste boodschap”, schreef ze erbij.

Wijnvlek

Vanmorgen liet de goedlachse blondine weten dat ze er niet altijd zo opgemaakt uitziet als op haar bedankingsfoto. Dat maakte ze duidelijk met een eerlijke foto zonder make-up. “Aan iedereen: het is niet altijd zoals dit. ’s Morgens zie ik er zo uit, en ik ben er trots op. Dat is dan wel met een adem waar beter eerst een tandenborstel door kan. Geen make-up en een wijnvlek waar ik trots op ben. Haren in de knoop en okseltjes die een bad kunnen gebruiken. Mijn boodschap: je mag altijd trots op jezelf zijn”, besluit ze.

Het bericht Laura uit ‘Blind Getrouwd’ deelt foto zonder make-up: “En ik ben er trots op” verscheen eerst op Metro.