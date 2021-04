Een cryptische tweet van het officiële Twitter-account van ‘Game Of Thrones’ wakkert bij fans, die ontgoocheld zijn over de finale van de blockbusterreeks, de hoop aan op een remake van de slotaflevering.

Het account stuurde woensdag een mysterieuze tweet de wereld in met de boodschap ‘Winter is coming’.

Meteen begonnen Twitter-gebruikers te speculeren over de betekenis van de tweet. Een groot deel van de ‘Game Of Thrones’-fans is ontgoocheld over de ontknoping van de prestigieuze HBO-reeks, en hoopt dan ook op een remake van de finale van het laatste seizoen.

Misnoegde kijkers lanceerden zelfs een petitie om het achtste (en laatste) seizoen opnieuw te maken, “dit keer met competente scenaristen”. Tot nu toe hebben al dik 1,8 miljoen mensen die petitie getekend.

“Ik heb nog nooit een reeks gezien die zo hard op zijn bek ging en afgeserveerd werd door zijn fans en kijkers”, klonk het in een reactie op de tweet. “Ik ben de serie momenteel aan het herbekijken, en het doet fysiek pijn om te weten hoe onbevredigend de finale is. Als jullie deze franchise nieuw leven kunnen inblazen, zou dat een mirakel heten.”

Never before have I seen a series nose dive so hard and be abandoned by its fans and viewers. I'm currently re-watching the show and it physically hurts to know how unrewarding the finale is. If y'all can revive this franchise, it would be a miracle

— Saberspark (@Saberspark) April 14, 2021