Grappen, grollen en plagen, dat moet zowat de rode draad zijn doorheen het interview van Humo met Tom Waes en ‘zijn’ klankmannen. Dat het een hecht team is, dat spat ervan af. En dat ze best wel wat geheimen weten over Waes, dat lijkt ook een gegeven.

Voor ‘Reizen Waes’ doorkruist het team het Vlaamse landschap. Op moment van schrijven werden de afleveringen van Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg al uitgezonden. De mooiste momenten? “De contacten en babbels waren heel leuk, maar eerlijk: het verrassingseffect was in Vlaanderen toch wat minder, niet?”, zo opperde klankman Joris Lava. “Pas op”, zo antwoordde Waes, “ik ben ondertussen al drie keer in het nationaal park Hoge Kempen in Limburg geweest: qua landschap hoort dat bij de absolute top van wat ik al gezien heb.”

Boek

Dat het team elkaar door en door kent, dat is ook een feit. Humo kon het dan ook niet laten om te vragen of ze wisten hoe een kakkende Tom Waes klinkt. “Natuurlijk!”, zo vertelt Lava. “Waar is Tom? Ha, dáár is Tom! Eén ding is zeker: tegen ons pensioen kunnen wij een fantastisch boek uitbrengen.” Pascale Braeckman beaamt dat: “Ja, ik zou een boek kunnen schrijven, maar ik zou graag nog vrienden overhouden”, lacht hij.

Foto: Instagram video Tom Waes/Reizen Waes