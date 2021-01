In Story deze week niemand minder dan Evi Hanssen. De presentatrice vertelt honderduit over haar emotionele avonturen en haar relatie met Kurt. “Die is simpel en stabiel, maar dat hoort hij niet graag”, zo verklapt ze.

”Voor mij is dat de beste omschrijving, omdat onze liefde vanzelf gaat. Ik heb genoeg watertjes doorzwommen en heb het bijna altijd anders gekend. Kurt en ik hebben een goede verstandhouding. Ik heb hem graag in mijn buurt en ik hou met plezier rekening met hem. We communiceren ook op een fijne, kalme en heldere manier. We zijn mekaar natuurlijk tegengekomen op iets oudere leeftijd. Je kent jezelf dan ook wat beter.”

”Hoop opgegeven”

Dat ze geleerd heeft uit vorige relaties, dat gaf ze ook toe in het weekblad. “Je moet geen genoegen nemen met ‘het is oké’. En je moet niet in een dode hoek blijven hangen. Uit mijn relatie met Kurt kan ik alleen maar concluderen: wat heb ik zitten sukkelen, wat heb ik op vlak van liefde toch proberen te forceren in mijn vorige relaties.”

Het ging zelfs zo ver dat Hanssen de hoop op liefde al had opgegeven. “Eigenlijk wel, omdat ik bijna veertig was en twee kinderen had. Wie zit daar op te wachten? Al goed dat ik niet voor minder ben gegaan en dat ik op een gegeven moment heb durven zeggen: ‘Dit is het niet, ik ben niet gelukkig.’ Anders was ik Kurt nooit tegengekomen”, aldus de presentatrice in Story.

Foto: Instagram Evi Hanssen