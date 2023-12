Klaasje (ex-K3) geniet in rood badpak van de zon en verbaast fans: “Baywatch 3.0!” (video)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook toffe vakantiebeelden.

Dat vindt ook Klaasje Meijer, zo blijkt nu op Instagram. Met maar liefst 343.000 volgers doet het ex-K3’tje het ginds trouwens erg goed. Geregeld pakt ze dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders toen ze onderstaande vakantievideo op haar pagina plaatste. Zo zien we in het begin van het filmpje hoe Klaasje in badpak geniet van de zon. Verder passeren nog andere leuke beelden de revue. “Little glimpse 🙏 🪁 🚀. Lovely people, lovely weather, lovely wind season 🌬️🌊”, voegt Klaasje toe. En haar fans? Die laten weten wat ze van haar post vinden!

“Baywatch 3.0!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Baywatch 3.0”, klinkt het. “Heel leuk”, gaat het verder. “Wow 😍😍😍”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan maar weer, om eens een kijkje te nemen!