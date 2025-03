Kelly Pfaff toont in jacuzzi hoe lenig ze is (foto)

Kelly Pfaff en Sam Gooris genoten van het mooie lenteweer. Kelly deed dat op haar eigenwijze – maar opmerkelijke – manier…

Afgelopen weekend konden we genieten van heerlijke temperaturen. Ook vandaag kwam het zonnetje nog regelmatig piepen, wat mensen naar hun tuin bracht. Kelly Pfaff en Sam Gooris kozen voor een zalige jacuzzisessie met hun tweetjes. De 51-jarige zanger postte op Instagram twee kiekjes van hun dagje chillen.

Acrobatie

Op de tweede foto zien we dat Kelly er een verborgen talent op nahoudt. De 47-jarige dochter van Jean-Marie Pfaff bewijst dat ze de lenigheid zelve is door haar been tot aan haar hoofd te krijgen. “Zondagnamiddag prachtig weer. Mijn prachtig vrouwtje en ik genieten volle bak in onze jacuzzi. En Gooriske van het extra mooie uitzicht”, aldus Sam in het bijschrift.

Bewondering

Hun volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Wat een lenige vrouw zeg!”, “Jullie hebben groot gelijk om te genieten. En inderdaad, Sam, wat een uitzicht”, “Topkoppel”, en “Mooi waterballet ook van Kelly”, lezen we onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om beide foto’s te bekijken.

Foto: Instagram