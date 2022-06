De Nederlandse actrice Katja Schuurman heeft een nieuwe vriend nadat ze vorig jaar brak met haar man. Dat vertelt ze in de podcast ‘Schuurman & Spigt ruimen op’.

In november van vorig jaar deelden Katja Schuurman (47) en Freek van Noortwijk (33) mee dat ze na een relatie van zes jaar uit elkaar gingen. Samen hebben ze een dochtertje, Coco Loulou.

Roze bril

Intussen schijnt de zon weer in het liefdesleven van de ‘Costa’-actrice, zo onthult ze in een podcast waarin ze samen met Frédérique Spigt over de liefde praat. «De lente draagt zeer zeker bij aan mijn vrolijke gemoed en ook het feit dat ik een aantal heel leuke dagen heb mogen doorbrengen met een leuke jongeman. Toch opvallend hoe anders je wereld eruitziet als je gemoed vrolijk is. Nu heb ik een roze bril op en alles ziet er vrolijk en gelukzalig uit», glundert ze.

Nood aan bevestiging

Ze wil het deze keer echter anders aanpakken. «Ik wil proberen niet alles meteen in vaste vorm te gieten. Als ik voel dat ik iemand leuk vind, zie ik het liefst meteen een handtekening onder een contract. Dan tikken we het af, is het rond. Want je wordt zo onzeker…», klinkt het. Die constante drang naar bevestiging wil ze vermijden. «Dat wil ik niet meer doen», besluit ze.

Voor haar relatie met Freek was Katja van 2006 tot 2015 getrouwd met Thijs Römer, waarmee ze een dochter, Sammie, heeft.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/katja-schuurman-heeft-opnieuw-de-liefde-gevonden-heel-leuke-dagen-doorgebracht