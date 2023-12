Kaat Bollen verbaast fans met deze sensuele foto: “Wauw!”

Op Instagram weet Kaat Bollen haar fans weer aardig te verbazen.

Met maar liefst 27.300 volgers doet de seksuologe het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Kaat Bollen onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame sensueel poseren voor de lens. “Oeh, de eerste foto’s die de fantastische Josefien Hoekstra van me trok zijn er. In love!! ❤️❤️❤️ Foto’s die ik enkel en alleen helemaal voor mezelf liet maken trouwens. Want Hay, is dat niet de beste reden die er is?? 🤔”, voegt Kaat als beschrijving toe. En haar fans? Die zijn onder de indruk!

“Wauw!”

Op lovende reacties moet Kaat Bollen niet lang wachten. “Wauw”, klinkt het. “Mooi en stijlvol”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen!