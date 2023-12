Actrice Jennifer Heylen deelt zwembadselfies: “Schoonheid!” (foto’s)

Bij een leuke vakantie horen natuurlijk ook vakantiefoto’s.

Dat vindt ook Jennifer Heylen, als we even naar haar Instagram-pagina kijken. Ginds deelde ze recent namelijk onderstaand fotoalbum. Zo zien we de actrice in het zwembad genieten van een leuke tijd. “Come with me to the ‘Club Med Seychelles’ ♥️ pretty please?”, vraagt ze aan haar 96.800 volgers. En haar fans? Die zijn duidelijk klaar om te antwoorden, zo blijkt nu!

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Schoonheid”, klinkt het. “Wat een mooie foto”, gaat het verder. “Sexy en cute 🔥🔥❤️”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, zo denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.