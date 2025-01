‘K2 zoekt K3’-finaliste Amy Courtens straalt op prachtfoto: “Je lijkt wel een model!”

Amy Courtens heeft een pareltje van een kiekje gedeeld. “Onvoorstelbaar knap”, is de algemene teneur in de reacties.

Amy Courtens geniet momenteel van welverdiende ontspanning in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. De 28-jarige zangeres, die in 2021 net niet de plaats van de vertrekkende Klaasje Meijer bij K3 wist te bemachtigen, maakte in de woestijn gebruik van het ‘golden hour’ om tot een betoverende foto te komen. “Dune not disturb”, maakt ze er een leuke woordspeling bij.

Kleurtje

Haar bijna 100.000 volgers sparen de superlatieven niet. “Waaaauw”, “Je bent zo mooi”, “Geniet er nog van! Je hebt al een mooi kleurtje”, “Je lijkt wel een model!”, en “Onvoorstelbaar knap”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Instagram